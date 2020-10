Ferrero e Nutella Biscuits a Balvano. Ne parla il Süddeutsche Zeitung, uno dei principali quotidiani tedeschi

Uno dei principali quotidiani tedeschi, Süddeutsche Zeitung, si è occupato di Balvano e della Ferrero, che ha uno stabilimento in terra lucana dove si producono gli ormai famosi Nutella Biscuits. Balvano è l’unico stabilimento Ferrero dove si producono questi squisiti biscotti al cuore di nutella. Di seguito, la traduzione dell’articolo in italiano.

Quello che è successo a Balvano ricorda una fiaba oscura con un finale confortante. C’è un solo impianto in cui Ferrero produce il bestseller. È a Balvano, 1.000 chilometri a sud di Alba, in fondo allo stivale. Il gruppo vi ha investito 120 milioni di euro. La produzione ora viene eseguita sette giorni su sette. Intorno all’orologio. La situazione nel commercio al dettaglio non è migliorata fino all’estate. Ferrero ha annunciato che investirà ulteriori 86 milioni di euro a Balvano per raddoppiare la produzione annua a 33.000 tonnellate da ottobre 2021. Oltre ai 170 posti di lavoro creati finora, ci sono altri 68 posti di lavoro nella remota città di 2000 abitanti. La gente di Balvano ora ha un futuro. Il miracolo del biscotto non solo ha fermato il movimento. “Il nostro tasso di natalità è più che raddoppiato”, dice Costantino Di Carlo. Quando è stato eletto sindaco nel 2006, sono nati sette figli. Più di recente erano 17, 18, 25. Quello che è successo a Balvano ricorda un’oscura fiaba con un finale confortante. Il 23 novembre 1980 un terremoto distrusse il villaggio. 77 persone sono morte sotto le macerie della chiesa di Santa Maria Assunta. 66 di loro erano bambini. Michele Ferrero si è seduto sul divano con la moglie e ha visto in televisione le immagini della tragedia collettiva. Nel 1987 apre una fabbrica a Balvano per aiutare i sopravvissuti a rimettersi in piedi dopo il colpo del destino. “30 anni dopo, Ferrero ci ha scelto di nuovo”, dice Di Carlo. Quando si cercava il luogo per la produzione di biscotti, la decisione è stata presa a favore dello stabilimento a sud. La crisi economica italiana lo colpisce particolarmente duramente. Dice il sindaco 43enne: “Questa volta Ferrero ha dato una prospettiva alle giovani generazioni”. E al luogo una nuova identità: il “paese terremoto” è diventato il “paese dei biscotti Nutella”. I lavori di costruzione del nuovo stabilimento sono iniziati due settimane fa. Con esso, la produzione annuale verrà aumentata a 2,4 miliardi di biscotti. Finché ciò non accade, sei al sicuro dalla nuova tentazione in Germania. Il lancio della bomba calorica era originariamente previsto per questo autunno. Ma poi è caduta vittima delle voglie degli italiani.