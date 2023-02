Baragiano, countdown per la 61^ edizione della gara ciclistica Santissima Annunziata

È praticamente tutto pronto a Baragiano per la 61^ edizione della gara ciclistica Medaglia d’oro Santissima Annunziata (memorial Pasquale Massa e Donato Russillo), in programma il prossimo 10 aprile. E’ una gara in cui corrono i migliori atleti allievi provenienti da tutta Italia, in particolare dal centro Sud. La gara prevede un percorso di 65 km articolato in due distinti circuiti che collegano il borgo antico di Baragiano, lo scalo, la zona industriale le località di Balvano e Bella prima di fare ritorno in paese al culmine di una salita di 5 km con una pendenza media del 6,7 %. Grande agonismo, perfetto lavoro di squadra e spettacolo puro sono le caratteristiche peculiari di una gara che richima i migliori corridori e le più note società della Basilicata, Campania, Lazio, Puglia, Calabria, Marche, Sicilia, Abruzzo. L’evento sta diventando, infatti, sempre più un importante riferimento sportivo di alto livello cui accedono i migliori talenti (sulla griglia di partenza evidenziamo una media di 120/130 corridori). La 61^edizione è organizzata dalla “A.S.C.D. Baragiano Pedala…finalmente”, società creata ad hoc da giovani Baragianesi che con spirito di sacrificio e attaccamento al territorio si prodigano per mantenere alto il nome di questa storica competizione, nell’umile tentativo di continuare il progetto lungimirante dei padri fondatori dell’evento che hanno dato la possibilità alla piccola comunità di Baragiano di essere ricordata nel tempo.

redazione