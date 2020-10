Vietri di Potenza, il 23/10 ospite il cardinale Coccopalmerio. Inaugurazione del centro di ascolto, centro pastorale e oratorio “Beato Carlo Acutis”

Sarà il cardinale Francesco Coccopalmerio l’ospite d’onore a Vietri di Potenza in occasione di una giornata importante per la comunità e per la Parrocchia San Nicola di Myra, vale a dire l’inaugurazione di un centro di ascolto, centro pastorale e dell’oratorio. Venerdì 23 ottobre, nel pomeriggio dalle ore 17:00, l’accoglienza delle autorità in piazza XXIII Novembre al cardinale Francesco Coccopalmeiro, presidente emerito del Pontificio consiglio per i testi legislativi, ed al Vescovo Mons. Salvatore Ligorio. L’occasione è quella per inaugurare i locali pastorali. Infatti, a Vietri, su input del parroco don Vito Serritella, verrà inaugurato il centro di ascolto “Caritas Parrocchiale”, il Centro Pastorale “Evangeli Gaudium” e l’oratorio “Beato Carlo Acutis”, indicato dal Papa come modello di santità giovanile, sepolto ad Assisi. Sarà possibile seguire la benedizione dei locali grazie ad un maxi schermo che verrà proiettato nella Chiesa Madre, visto che non sarà possibile seguire di persone le iniziativa a causa dei locali al chiuso e non molto ampi per le misure anti-contagio vigenti. Dopo l’inaugurazione dei locali, alle ore 18 la Santa Messa nella Chiesa Madre.

Claudio Buono