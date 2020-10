Come aprire un conto aziendale: tutto quello che devi sapere

La scelta di un conto aziendale è un passo molto importante, in quanto consente ad un’impresa di disporre di un prodotto realmente adatto alle proprie esigenze. I migliori conti aziendali infatti differiscono in base alla tipologia di impresa a cui si rivolgono. Le esigenze di una società Spa o Srl sono sicuramente diverse da quelle di una ditta individuale o da quelle di un lavoratore autonomo, come ad esempio un artigiano o un freelance.

Di conseguenza la scelta del conto corrente aziendale dipende strettamente dal pacchetto di servizi che una società è solita utilizzare, eliminando così tutte le spese inutili e superflue. Il primo passo importante per l’apertura di un conto business è proprio la scelta iniziale, da effettuare comparando il servizio offerto dai singoli conti con le necessità dell’impresa. A tal riguardo si consiglia di consultare questa guida ai conti business proposta dal portale specializzato conticorrentiaziendali.it, strutturata in modo semplice e intuitivo, al fine di indirizzare l’utente verso la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Questo primo passaggio è fondamentale perché rappresenta uno spartiacque per un’azienda tra l’avere un conto produttivo e ottimizzato o un conto corrente costoso e infarcito di spese inutili. Un conto corrente associato ad una partita IVA non è obbligatorio per i liberi professionisti e per le ditte individuali ma può risultare comunque molto utile e produttivo.

I vantaggi di un conto corrente aziendale

La parola d’ordine che consente di comprendere pienamente le potenzialità di un conto corrente aziendale è “personalizzazione”. Questa è infatti la chiave di volta che permette di capire come il conto potrebbe diventare un valido alleato di un’impresa e non rappresentare solo una voce di spesa. Tra i tanti vantaggi è possibile individuare ad esempio:

Costi ridotti o fissi .

Semplicità di utilizzo.

Gestione smart attraverso dispositivi device.

Possibilità di fare bonifici istantanei.

Presenza di carte di credito o di debito .

Possibile presenza di pacchetti di bonifici istantanei.

La presenza di carte di credito e di debito può essere molto importante per le imprese che hanno la necessità di gestire in modo rapido e semplice le spese effettuate dai lavoratori durante le trasferte. Oggi molti conti presentano poi un pacchetto di bonifici effettuabili a costo zero, ovvero compresi nel canone annuale concordato con la banca o l’istituto di credito. Di conseguenza prodotti di questo tipo possono essere molto utili per le aziende che hanno la necessità di effettuare molte operazioni mensili.

Altre informazioni importanti sui conti correnti aziendali

Quasi tutti i conti correnti aziendali oggi offrono la possibilità di effettuare dei bonifici istantanei. Si tratta di uno strumento che si sta rapidamente diffondendo, soprattutto in ambito commerciale perché permette di concludere in modo immediato delle transazioni o delle vendite. Inizialmente questi strumenti avevano però un costo abbastanza alto, oggi però è possibile individuare appositi conti correnti che consentono di effettuare questa operazione ad un costo decisamente più accessibile.

Per quanto riguarda invece le PMI è molto importante verificare bene i costi variabili, ovvero quelle spese che non sono comprese in un costo base e in un pacchetto di operazioni concordato. La scelta del pacchetto ideale varia quindi dalle necessità aziendali e dalle diverse proposte commerciali dei singoli istituti di credito. Molto importante è ricercare anche una banca solida, in quanto queste imprese sono spesso portate ad avere sul conto corrente cifre molto elevate. A tal riguardo è utile ricordare che esiste un Fondo di Garanzia che tutela i risparmi fino a cento mila euro e quasi tutte le finanziarie italiane sono coperte da questo fondo. In ogni caso è sempre consigliabile verificare l’adesione della Banca a questa importante copertura.

In un’era di ottimizzazione delle spese, sempre più portata avanti dalle imprese è infatti fondamentale curare nel migliore dei modi anche questa componente, selezionando un conto corrente business che presenti dei servizi realmente necessari ed utilizzati dall’impresa, ovvero tarati sulle specifiche necessità ed esigenze lavorative.