Ospedale “San Carlo” di Potenza, raddoppiano i contagi. Salgono a 19 i casi legati al caso del reparto di ginecologia e ostetricia

15.10.2020, ore 22:00 – Continua ad aumentare il numero di ostetriche dell’ospedale “San Carlo” risultate positive al Covid-19: al momento sarebbero 17 quelle contagiate, mentre i casi totali legati al focolaio sono già saliti a quota 19. In mattinata si era avuta notizia delle prime nove positività all’interno del reparto, ma dopo gli ulteriori 50 tamponi processati in giornata sono emersi i nuovi casi, molti dei quali sintomatici. Una situazione preoccupante che però, almeno per il momento, non porterà alla chiusura del reparto, le cui attività proseguono regolarmente. “Tutte le persone fin qui risultate positive – si legge in una nota – avrebbero partecipato nei giorni scorsi alla festa di compleanno di una collega che si era tenuta in un ristorante di Avigliano”.

A renderlo noto è l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo in serata, dopo che stamattina il Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata aveva fatto sapere di “9 casi positivi, tutti asintomatici, tra gli addetti del reparto di Ginecologia e ostetricia dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza”, precisando che il tutto era nato a seguito “a un evento privato a cui hanno preso parte fuori dalla struttura sanitaria diversi addetti del reparto, non osservando le necessarie misure di sicurezza”.

