[VIDEO] Il ponte tibetano denominato “Ponte tra i due Parchi” pronto ad essere inaugurato in Basilicata. Sarà il più lungo del mondo

Qualche giorno fa abbiamo parlato su melandronews.it (qui l’articolo dello scorso 5 settembre) dell’eccezionale ponte tibetano, a quanto pare il più lungo del mondo, che è in fase di realizzazione in Basilicata, a Castelsaraceno, in provincia di Potenza. Oggi vi proponiamo il servizio del TgR Basilicata, che ha fatto visita al cantiere.

Ricordiamo che si chiamerà “Ponte tra i due Parchi”, che la comunità di Castelsaraceno si prepara a inaugurare nella primavera del 2021. Un’opera di ingegneria che si lega ad un ventaglio di investimenti pubblici complementari per sviluppare un sistema turistico locale che possa favorire nuove opportunità occupazionali e di investimento sul territorio comunale e su quelli limitrofi. Un colosso lungo 589 metri e alto 80. Svettante, sarà sospeso sul torrente Racanello. Ad essere uniti saranno i due bellissimi parchi lucani, il Parco del Pollino e il Parco nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese. Si tratta di uno dei tre attori turistici che nasceranno nel sud della Basilicata utilizzando le royalty del petrolio estratto nella Val d’Agri. Il progetto sulla base del quale verrà realizzato il ponte tibetano di Castelsaraceno è stato selezionato nell’ambito di un partecipatissimo concorso di idee conclusosi lo scorso 13 gennaio e verrà realizzato in una delle più belle aree ambientali lucane.

redazione