Nel Potentino nascerà il ponte tibetano più lungo del mondo

Ebbene, sì. Il ponte più lungo del mondo sarà in Italia. Castelsaraceno è quasi pronto per inaugurarlo. Il paese, in provincia di Potenza, ha dato l’annuncio pochi giorni fa. Stiamo parlando di una struttura che batterà il record mondiale. Un colosso lungo 589 metri e alto 80. Svettante, sarà sospeso sul torrente Racanello. Un’impresa più unica che rara. E la Basilicata ne sarà la protagonista assoluta. Castelsaraceno ospiterà il ponte più lungo del mondo. Il ponte più lungo del mondo sarà inaugurato a Casteddu. Così gli abitanti del paese lucano chiamano il proprio luogo di origine. Un complesso di poco più di 1.300 abitanti che si sta preparando a un’esperienza unica. Il sindaco di Castelsaraceno, Rocco Rosano, ha infatti confermato l’inaugurazione del ponte tibetano. Una vera e propria opera da Guinness. Il ponte collegherà il borgo sul monte Castelveglia con le pendici del possente Raparo.

Ma le novità non sono finite. Ad affiancare il ponte, infatti, ci sarà una parete attrezzata per il free-climbing e diversi itinerari. Questi mostreranno le bellezze ineguagliabili della zona, dai pini loricati del Monte Alpi al maestoso Bosco Favino. Il sindaco Rosano conta di inaugurare il ponte durante i primi mesi del 2021. Si tratterà di un evento senza precedenti. Per il piccolo borgo lucano, infatti, questa sarà l’occasione di mostrare ai turisti tutto il suo fascino. Saranno sicuramente in molti, infatti, coloro che vorranno visitare questa attrazione unica. Inoltre, per attraversare il ponte in totale sicurezza, saranno forniti un’imbracatura e un kit apposito. In collaborazione con Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco, la Basilicata si prepara a questa nuova esperienza. Dunque, possiamo dirlo a gran voce. Il ponte più lungo del mondo sarà in Italia. Castelsaraceno è quasi pronto per inaugurarlo. E, quando lo farà, speriamo che le campane della meravigliosa chiesa di Santo Spirito risuonino in tutto il paese.

