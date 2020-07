Lavoro in Basilicata, al via selezione di dieci unità lavorative per Acquedotto Lucano. Ecco tutte le info

Opportunità di lavoro in Basilicata con Acquedotto Lucano. L’ente, infatti, ha proceduto alla pubblicazione di un avviso pubblico per l’avviamento a selezione di personale per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di dieci unità lavorative con qualifica di “addetto al servizio idrico integrato/fontanieri” – 3° livello CCNL. La notizia è stata pubblicata dall’Arlab, l’Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata. La sede di lavoro sarà presso le sedi di Acquedotto Lucano che, ricordiamo, sono situate a Melfi, Venosa, Genzano di Lucania, Potenza, Bella Muro, Matera, Tricarico, Marcona, Policoro e Stigliano

Cliccando qui, sarà possibile consultare l’avviso pubblico e scaricare lo schema di domanda, sia in formato word (quindi modificabile al computer) che in formato pdf.

Claudio Buono