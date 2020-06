Reddito di Emergenza. Le domande all’Inps fino al 30 giugno: ecco come funziona, cos’è e come fare domanda

Il Reddito di Emergenza è il nuovo strumento, previsto nel Decreto Rilancio varato il 13 maggio 2020, che ambisce a tutelare i nuclei familiari, non coperti dagli attuali interventi di aiuto, in condizioni di difficoltà economica come conseguenza della pandemia Covid-19. Il Rem sarà erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020

Requisiti per accedere al Rem?

Essere residenti in Italia, con riferimento al componente richiedente il beneficio

Isee inferiore a 15.000 euro

Reddito familiare degli ultimi due mesi inferiore alla cifra erogata con il Rem

Non possedere un patrimonio mobiliare (e conti correnti o simili) familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica

Come fare domanda e procedura di erogazione del Rem? Le domande per il Rem dovranno essere presentate entro la fine di giugno 2020, attraverso il modello che verrà predisposto dall’Inps o attraverso i Caf o gli istituti di patronato

Per accedere tramite INPS, cliccare qui (anche per avere ulteriori informazioni)