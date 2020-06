Adeguamento delle scuole alla normativa antincendio. Finanziamento per 18 Comuni della Basilicata

Sono 18 i Comuni lucani che hanno ottenuto il finanziamento, tutti da 70mila euro, da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca, per l’adeguamento delle scuole alla normativa antincendio. Si tratta dei Comuni di Moliterno, Pomarico, Grottole, Anzi, Policoro, Savoia di Lucania, Montescaglioso, Atella, Craco, Rionero in Vulture, Brienza, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Matera, Scanzano Jonico, Policoro, Montescaglioso e Tito. Il totale dei finanziamento è di 1 milione e 240 mila euro. Gli altri 113 Comuni lucani ne hanno fatto richiesta, ma pur entrando in graduatoria, non sono stati finanziati per alcuni motivi, come ad esempio l’insufficienza dei fondi a disposizione e sostanzialmente per la somma dei punteggi tra anno di costruzione delle strutture scolastiche.

Infatti, come reso noto dal Ministero, “gli interventi sono stati selezionati sulla base dei criteri di vetustà degli edifici, numero di studenti presenti nell’edificio scolastico, livello previsto di adeguamento alla normativa antincendio che si intende conseguire con il contributo richiesto, eventuale quota di cofinanziamento”. Tra le istanze non finanziate, ben cinque del Comune di Potenza su altrettante scuole ed altre cinque al Comune di Matera (la sesta è stata finanziata). Su tutto il territorio nazionale il Ministero ha approvato 1.405 interventi di adeguamento delle scuole alla normativa antincendio, per un totale di oltre 96,2 milioni stanziati.

Claudio Buono