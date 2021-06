Bonus 1.600 euro dall’INPS. Partiti ufficialmente i pagamenti

Dopo giorni di attese e di continue richieste da parte dei cittadini all’INPS, questa mattina l’Istituto ha dato il via, verso ora di pranzo, al pagamento dei bonus da 1.600 euro per gli aventi diritto. Vale a dire per coloro i quali hanno già ricevuto in precedenza il bonus da 2.400 euro e per le altre categorie di lavoratori individuati dal Decreto Sostegni Bis.

La conferma è arrivata alle ore 14 dal profilo Twitter di Inps. Con l’istituto che si è scusato per la “snervante attesa” ed ha invitato L gli aventi diritto a verificare sull’app l’eventuale aggiornamento dei pagamenti o sul conto. Non è escluso che arrivi il pagamento prima di risultare nel fascicolo previdenziale del cittadino.

Bonus di 1600 euro, lo ricordiamo, sarà per coloro che non dovranno presentare una nuova domanda. Tutti gli altri (per coloro che presenteranno una nuova richiesta) dovranno attendere: l’attivazione della procedura online da parte dell’Inps avvera in questi giorni.

Claudio Buono