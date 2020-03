Da Simone Zaza alla Regione. Ecco le iniziative di raccolta fondi per l’emergenza coronavirus sul territorio lucano

Sono diverse le iniziative che riguardano raccolte fondi per l’emergenza coronavirus. Una è della Regione Basilicata. Uno spot audio e video di 10 secondi, che la Regione mette a disposizione delle radio, delle tv locali e dei siti web per sostenere la campagna di sensibilizzazione #iorestoacasa. E un conto corrente dedicato della Regione Basilicata (IBAN IT19Q0542404297000000000382 della Banca Popolare di Bari intestato a “Regione Basilicata” – causale: donazione emergenza Coronavirus), attraverso il quale chiunque può offrire il proprio contributo, con una donazione, per sostenere gli sforzi del servizio sanitario regionale e consentire l’acquisto di dispositivi medici. Sono le iniziative che la Regione Basilicata, attraverso l’ufficio stampa della Giunta, ha messo in atto per contribuire alla gestione dell’emergenza Coronavirus. (Basilicatanet)

L’altra importante iniziativa è del calciatore lucano Simone Zaza, attaccante del Torino, che ha lanciato una raccolta fondi per gli ospedali lucani, attraverso la piattaforma gofundme.com. Per donare basterà cliccare qui e seguire le indicazioni. “Ho deciso di impegnarmi in prima persona per supportare la mia terra e aiutare gli ospedali affinché si dotino di tutte le attrezzature necessarie per combattere l’emergenza che ha colpito la nostra Nazione. Ho avviato una raccolta fondi per la Regione Basilicata da destinare agli Ospedali di Policoro, Potenza e Matera ed incrementare le postazioni di terapia intensiva. Grazie di cuore a chiunque mi darà un aiuto. Simone Zaza”. La raccolta fondi avviata da Zaza ha già superato, in poche ore le 200 donazioni per diverse migliaia di euro raccolti. L’obiettivo è almeno 100mila euro.

Claudio Buono