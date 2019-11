I candidati al Pallone d’oro 2019

non figura infatti tra i candidati Ormai manca pochissimo: ai primi del mese di dicembre, come al solito, la rivista francese France Football proclamerà il vincitore del Pallone d’oro 2019. Il titolo individuale per calciatori più ambito di tutti vedrà un vincitore sicuramente diverso da quello dell’anno scorso: Luka Modric, che trionfò nel 2018 dopo aver vinto la Champions League con il Real Madrid e dopo essere arrivato secondo al mondiale di Russia con la sua Croazia,di quest’anno. Il suo caso è senza precedenti e certifica la sua lenta caduta dopo il trionfo. Quel che è certo è che quest’anno avremo una serie di pretendenti alla vittoria che si giocheranno il grande trofeo e succederanno così al centrocampista croato. In quest’occasione, tuttavia, non ci sarà da registrare una corsa a due come accaduto spesso dall’edizione del 2008, quando Cristiano Ronaldo e Lionel Messi si sono divisi l’onore. Non fa strano, infatti, che sia il portoghese sia l’argentino siano arrivati a quota cinque e continuino nella loro speciale sfida per decidere chi è il migliore tra i due dominatori del calcio moderno.

Tuttavia, per quanto riguarda l’edizione attuale nessuno dei due è nettamente favorito rispetto all’altro, questo perché né Ronaldo né Messi hanno ottenuto un trofeo importante. Nonostante entrambi si siano proclamati campioni dei rispettivi tornei nazionali con la Juventus e il Barcellona, le squadre anche adesso favorite alla vittoria nei loro campionati secondo le scommesse online, nessuno dei due è riuscito ad andare in fondo in Champions League, torneo solitamente in grado di fungere da ago della bilancia in queste circostanze. Se, però, va ricordato che Ronaldo è riuscito a trascinare il Portogallo alla vittoria della Nations League in estate, va anche detto che Messi è arrivato alle semifinali di Coppa America con l’Argentina ed è stato insignito della Scarpa d’oro in quanto miglior marcatore dei campionati europei della stagione 2018-19. La corsa di quest’anno, però, non vede implicati solamente i due grandi rivali degli ultimi dieci anni, ma anche altri tre calciatori, tutti facenti parte del Liverpool campione d’Europa: Alisson Becker, Virgil Van Djik e Mohammed Salah sono stati tra i protagonisti della grande cavalcata della truppa di Jurgen Klopp nella Champions League 2018-19. Il portiere brasiliano, tuttavia, è stato anche capace di vincere la Coppa America con la sua nazionale, il che gli conferisce qualche punto in più. Tuttavia secondo molti potrebbe essere l’anno buono del difensore olandese, uno dei migliori nel suo ruolo e praticamente perfetto durante la stagione scorsa. Leader difensivo ma anche dal punto di vista mentale, Van Djik potrebbe essere il primo difensore a vincere il Pallone d’oro dopo Fabio Cannavaro, che lo alzò al cielo dopo aver trionfato da capitano dell’Italia nel mondiale 2006. Per quanto riguarda Salah, invece, parliamo di un attaccante devastante e autore del goal che aprì le danze nella finale di Champions contro il Tottenham poi finita 2 a 0.

Il traguardo è ormai vicino e il Pallone d’oro 2019 è pronto ad essere consegnato nelle mani del vincitore.