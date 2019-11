“Rinnovamento dello spirito santo”, domenica a Policoro la 27^ convocazione regionale del movimento ecclesiale

“Lasciatevi rinnovare trasformando il vostro modo di pensare” (cfr. Rm 12, 2b). E’ questo il tema della 27a convocazione regionale del movimento ecclesiale “Rinnovamento nello Spirito Santo” di Basilicata che si terrà domenica 10 novembre 2019, presso il Palaercole di Policoro. Una convocazione dove è prevista la presenza di oltre 2.000 fedeli. La giornata alternerà momenti di spiritualità e di preghiera, secondo lo specifico cammino di questa “corrente di Grazia” così come preferisce denominarla il Santo Padre, Francesco. «Proprio perché animato da questa corrente di Grazia – spiega Franco Maggi, Coordinatore regionale del Rinnovamento nello Spirito – questo evento assume anche il carattere dell’annuncio e dell’evangelizzazione, per questo è aperto anche ad extra per tutti coloro che desiderino vivere una forte esperienza spirituale, in comunione con la Chiesa». «Il tema biblico scelto per questa 27a edizione: “lasciatevi rinnovare trasformando il vostro modo di pensare” (cfr. Rm 12, 2b), – continua – inviterà tutti a rivedere alla luce dello Spirito Santo, la maniera di pensare dell’uomo di oggi. Scriveva al proposito don Luigi Sturzo: “La madre di tutte le crisi è spirituale” (cit. La vera vita). Risulta più che mai attuale, allora, che la Chiesa, attraverso i movimenti e le associazioni in modo particolare, si faccia sempre più carico della vera umanizzazione attraverso la conversione a Cristo, unico redentore dell’umanità, uomo perfetto nella sua natura divina. Il nostro evento si colloca nella visione della “Chiesa in uscita”, arricchita quest’anno dall’indizione del mese missionario straordinario di ottobre». Parteciperanno Mons. Vincenzo Orofino, Vescovo della diocesi ospitante di Tursi-Lagonegro, Mons. Giovanni Intini, Vescovo di Tricarico che presiederà a fine mattinata la celebrazione eucaristica, il coordinatore nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, Mario Landi, che terrà la relazione mattutina sul tema principale del convegno. Nel pomeriggio, don Fulvio di Fulvio, predicatore e anziano del RnS, guiderà il tempo dell’adorazione eucaristica. Sarà conferito un adeguato tempo alle testimonianze ed alla presentazione dei nuovi responsabili a livello regionale e locale che guideranno il movimento regionale per il quadriennio 2019-2022. Anche i bambini avranno il loro spazio ed il loro tempo di preghiera con il meeting loro dedicato, in contemporanea con i lavori principali. “Tante – ha concluso Franco Maggi – sono le suggestioni che renderanno speciale questo

appuntamento con lo Spirito di Dio, come lo è sempre stato in ogni altra circostanza”.