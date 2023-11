Il calcio e le coppe europee: storia, passione e competizione

Il calcio è semplicemente il gioco più bello del mondo: ha una storia unica e affascinante, e ciò è vero soprattutto quando si parla delle competizioni europee. Le coppe principali, dalla Champions League all’Europa League, rappresentano il terreno sul quale si confrontano le maggiori forze dei campionati del vecchio continente, comprese ovviamente le italiane. La passione, l’energia e l’emozione che circondano queste competizioni sono ineguagliabili. Attraverso i secoli, hanno saputo regalare momenti indimenticabili, creando autentiche icone e leggende, che vivranno eternamente nel cuore dei tifosi.

Una storia ricca di passione e di momenti unici

Il germoglio della passione per il calcio europeo nasce nel 1955 con la prima edizione della Coppa dei Campioni, diventata poi la Champions League che noi tutti conosciamo. Fra i momenti epici di questo torneo occorre ricordare il filotto messo a segno dal Real Madrid, capace di conquistare le prime 5 coppe dalle grandi orecchie. Proprio il Real Madrid, oggi, è il team che vanta il maggior numero di Champions vinte (14 in totale, su 17 finali disputate).

Nel 1971, a seguito dell’evoluzione del calcio e dell’espansione del numero di squadre partecipanti, nacque anche la Coppa UEFA. Spesso considerato come la Serie B d’Europa, in realtà questo torneo ha visto la partecipazione di squadre dal blasone molto elevato, specialmente per via del “paracadute” per le retrocesse ai gironi di Champions.

Ogni competizione ha avuto le sue finali memorabili, che hanno marchiato a fuoco anche gli esiti delle scommesse sportive online di Betway, e degli altri bookmaker più noti. Chi non ricorda la finale della Coppa dei Campioni del 1968, quando il Manchester United sconfisse il Benfica in un incontro ricco di emozioni, con una rosa con ben 3 palloni d’oro?

Ma le finali epiche sono state tantissime, alcune delle quali hanno riguardato nel bene e nel male anche le squadre italiane. Il Milan, ad esempio, schiantò il Barcellona per 4-0 nel 1994, partendo come assoluta sfavorita. I rossoneri sono passati alla storia anche per la bruciante sconfitta in rimonta contro il Liverpool, nel 2005, per la vendetta consumata nel 2007 e per la vittoria in finale contro la Juventus nel 2003.

Alcune squadre iconiche ancora a digiuno

Ci sono diverse squadre iconiche e storiche che non hanno ancora vinto la Champions League, e alcune alle quali manca anche la vittoria in Coppa UEFA/Europa League. Un esempio pratico è il West Ham, che non è mai andato oltre le vittorie in Coppa Intertoto, in Coppa delle Coppe e in Conference League (lo scorso anno, dopo la vittoria della Roma alla prima edizione). In questa intervista a Moyes, comunque, si intravede tutta la passione di un allenatore – oggi alla guida del West Ham – che vorrebbe mettere un trofeo in bacheca. Gli Hammers quest’anno proveranno a puntare alla vittoria in Europa League.

Parlando di squadre iconiche, è bene ricordare che il Manchester City lo scorso anno è riuscito a spezzare un tabù clamoroso, battendo l’Inter in finale e guadagnando la sua prima Champions della storia. Un’impresa che, ad esempio, non è ancora riuscita al Paris Saint Germain, a secco sia in Champions che in Europa League.