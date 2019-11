“Gardentopia”, a Vietri di Potenza da oggi a domenica architetti ambientali in campo per la trasformazione di un luogo

Oggi, domani e domenica 10 novembre si svolgerà a Vietri di Potenza l’iniziativa “Atelier delle Verdure”, che rientra nel progetto denominato “Gardentopia – Cosmos of Ecologies” di Matera Capitale Europea 2019

Gli architetti ambientali Giulia Uva e Marco Sessa saranno a Vietri da questa mattina e fino a domenica, per lavorare insieme ai cittadini, agli alunni del Comprensivo di Vietri di Potenza e insieme ad alcuni volontari, per la trasformazione di un luogo. Sarà interessata dall’iniziativa la piazzetta di via Giustino Fortunato (rione Campo Sportivo), dove i due architetti lavoreranno insieme ai vietresi per trasformare l’area in un luogo di comunità, attraverso lavori ed installazioni. Il gruppo “Altelier delle Verdure” lavorerà l’8 e il 9 novembre dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Domenica mattina, alle ore 11,30, l’inaugurazione del “Giardino di comunità”. L’iniziativa è realizzata dalla Fondazione Matera 2019, dal Comune di Vietri di Potenza e con la collaborazione dell’associazione Sirio Onlus e Protezione Civile Vietri.