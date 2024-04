Un giovane lucano nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella

Il Presidente dell’Upi Basilicata Piero Marrese esprime orgoglio e soddisfazione per il risultato ottenuto da Alfonso Stigliani, 18 anni, lo studente di Matera che è stato insignito del titolo di Alfiere della Repubblica Italiana dal Presidente Mattarella. ‘’Non solo è una notizia che ci rende felici perché riguarda un giovane lucano- spiega Marrese- ma anche perché il percorso che ha portato Alfonso a raccontare la sua storia in un libro “Un giorno mi dirai”, realizzato sotto la guida del suo professore-tutor Emilio Salierno è frutto del progetto “Allenamenti” dell’Upi, Unione delle Province della Basilicata, cofinanziato dal programma Azione Province Giovani coordinato dall’Unione delle Province d’Italia che promuove interventi per le politiche giovanili. Un’iniziativa, quella dell’Upi, coordinata dal project manager Pasquale Salerno, che promuove azioni concrete per il contrasto del disagio giovanile’’. Il libro è un racconto appassionato dell’esperienza personale di Alfonso conseguente a vicende familiari e al Covid.

Ne è nata una pubblicazione presentata al salone del libro di Torino ed in diverse scuole. È stato realizzato un format, proposto a diverse scuole, con il quale sono stati realizzati laboratori di ascolto (coop.soc.Promozione 80), di artigianato (Oltre l’arte), musicali (Cosmopoli) e teatrali (Ensemble teatro instabile). Ciò ha permesso la costruzione di gruppi nei quali i giovani hanno socializzato e sperimentato, mettendosi alla prova, le loro abilità. ‘’Siamo accanto alla comunità, ai giovani, ai loro talenti e alle loro necessità affinchè le belle storie possano diventare un esempio per tutti’’ conclude Marrese.