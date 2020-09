La valorizzazione dei borghi lucani grazie all’aiuto della tecnologia. Domani a Potenza la presentazione del progetto di digitalizzazione

Il progetto di digitalizzazione dei borghi lucani sarà presentato domani, 25 settembre, al Museo Archeologico Nazionale della Basilicata “Dinu Adamisteanu”

Valorizzare i borghi lucani si può anche grazie all’aiuto della tecnologia. Pare stridere un po’ la lentezza dei nostri borghi, dove il tempo sembra essersi fermato, con la realizzazione di un progetto tutto basato sulle nuove tecnologie e la digitalizzazione. Eppure Patrimonio Digitale riesce a coniugare tutto questo, costruendo una serie di veri e propri trailer dei comuni lucani per invogliare i visitatori a venire a visitarli. Il progetto nasce con l’obiettivo principale di far conoscere ad un pubblico ampio e, spesso, difficilmente raggiungibile tutta la bellezza che è sotto i nostri occhi, ma anche quello che i nostri antenati ci hanno lasciato. Sempre più spesso andiamo alla ricerca della novità, dell’attrattore più alla moda, innovativo ed esclusivo, tralasciando l’enorme ricchezza che abbiamo e che, sempre più spesso, ignoriamo. Per questo Patrimonio Digitale intende realizzare la virtualizzazione del patrimonio storico culturale e paesaggistico comunale, al fine di creare un grande museo virtuale popolato di contenuti esperienziali interamente fruibili da remoto. Questo grande museo virtuale oltre a migliorare la conoscenza dei luoghi è molto utile anche per la pianificazione territoriale. La piattaforma realizzata per il progetto rappresenta un potente sistema informativo territoriale, popolato di contenuti grafici, di informazioni storiche e culturali, inseriti in un contesto geocartografico.

Il museo virtuale non sostituirà una visita reale, ma ne stimolerà il desiderio e la curiosità. Un elemento essenziale del progetto riguarda il coinvolgimento dei principali stakeholder territoriali. Per migliorare la capacità attrattiva di ogni singola realtà comunale è necessaria la collaborazione di tutti: privati cittadini, associazioni di promozione del territorio, entità ecclesiastiche. A tal fine gli ideatori del progetto hanno deciso di organizzare una Conference di presentazione a cui interverranno esponenti delle istituzioni culturali più importanti della Basilicata, Sindaci e amministratori. L’appuntamento è per il prossimo 25 settembre a partire dalle ore 18.00 presso il Museo Archeologico Nazionale della Basilicata “Dinu Adamisteanu”, con sede nel cuore del centro storico di Potenza, al Palazzo Loffredo. Per rispettare le normative anti Covid-19 l’accesso alla sala potrà essere consentito ad un numero limitato di partecipanti.