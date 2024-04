“Ti amo ancora”, a Bella l’installazione del gruppo Restate Ragazzi per la Giornata della Terra

Il gruppo “Restate Ragazzi” che ha creato un iniziativa nella piazza di Sant’Antonio Casalini di Bella, dove è stata realizzata un’installazione artistica temporanea molto particolare per sensibilizzare la comunità in occasione della Giornata della Terra. La mattina di domenica 21 aprile, i cittadini del paese hanno scoperto una nuova installazione nella piazza centrale: una serie di pietre disposte per formare la frase “Ti amo ancora”.

“Crediamo – fanno sapere – che questa iniziativa possa interessare non solo gli abitanti del nostro paesino ma anche un pubblico più ampio, attirando l’attenzione sui temi dell’amore e della cura per il nostro ambiente. Saremmo onorati se decideste di coprire questa storia, contribuendo a diffondere il messaggio”. Di seguito il video dell’installazione temporanea.