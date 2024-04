104 anni e non sentirli. Ancora un compleanno da record in Basilicata, nel Potentino. Nella terra della longevità, le 104 candeline sono state spente il 20 aprile a Muro Lucano da nonna Filomena Lepore, che per l’occasione ha indossato anche una fascia per il suo compleanno. L’ennesimo da record in terra lucana, che si aggiunge ai tanti che abbiamo raccontato in queste ultime settimane.

Auguri nonna Filomena!

redazione