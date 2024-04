Ente Pro Loco Basilicata, consegnati i camici di medici di base della Clinica dei per la cura e la promozione del territorio lucano

Tanta partecipazione e grande entusiasmo a Lavello al corso di formazione promosso da Ente Pro Loco Basilicata Aps ed alla presentazione del progetto “La clinica dei paesi” grazie all’ospitalità del Comune di Lavello e della Pro Loco Lavello “Florindo Ricciuti”. Le Pro Loco della Basilicata affiliate alla Rete Associativa Terzo Settore Pro Loco Epli – Ente Pro Loco Italiane hanno iniziato i lavori con un minuto di raccoglimento in onore del caro amico Antonio Barbalinardo già Presidente Pro Loco Potenza prematuramente scomparso il mese scorso, si legge in una nota. Per l’occasione il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa unitamente al Presidente Pro Loco Lavello Aps Gaetano Vitale hanno consegnato al Sindaco di Lavello Antonio Carretta e alla Direttrice de “La Clinica dei Paesi” Rita Orlando la Tessera del Socio Epli onoraria ed un Attestato di Merito alla giovane socia dirigente Roberta Renna reduce da un incidente stradale di ritorno da un’evento regionale con l’augurio di una pronta guarigione ed un Attestato di Benemerenza alla Tecnologa Alimentare Dottoressa Rocchina Robilotta per “la sua professionalità e la qualificante attività formativa a favore delle Pro Loco Lucane”. Proiettati durante la manifestazione il cortometraggio “Lettera dal Futuro” a cura de “La Clinica dei Paesi” e il cortometraggio di Alessandro Turco dal titolo “Un luogo abbandonato è come uno strumento che non suona più”. A tutti i Presidenti lucani delle Pro Loco Epli Basilicata presenti l’ideatore de “La Clinica dei Paesi” Pietro Micucci insieme al Presidente Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa hanno consegnato il “camice” di “medico di base” e l’attestato “sentinelle di bellezza per la cura del territorio lucano”. “Ringraziamo il Sindaco di Lavello Antonio Carretta e la Pro Loco Lavello – ci tiene a rimarcare Rocco Franciosa Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps – per la splendida accoglienza e i Presidenti delle Pro Loco per l’entusiasmante partecipazione che conferma il sano desiderio di essere protagonisti di un nuovo modo di fare Pro Loco targato Ente Pro Loco Italiane. Importante è stato il momento formativo legato ai temi della sicurezza degli eventi – continua Franciosa – che ci consente di poter garantire nella realizzazione delle manifestazioni aperte al pubblico nelle piazze lucane sia ai volontari impegnati che ai turisti che partecipano un’elevata qualità e le giuste garanzie del rispetto delle normative vigenti. E con la consegna dei camici di medici di base ai Presidenti Pro Loco avviamo una proficua collaborazione con la Clinica dei Paesi – conclude Franciosa – nella condivisione di un ambizioso progetto che mira a porre al centro la cura e la valorizzazione delle comunità lucane soprattutto delle aree interne”. Presenti alla manifestazione la Dirigente Scolastica Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “G. Solimene” di Lavello Anna Dell’Aquila, il Sindaco di San Martino D’Agri (Pz) Mario Antonio Imperatrice, Salvatore Pellettieri dell’Ufficio Speciale della Regione Basilicata i Consiglieri della Regione Basilicata Massimo Zullino e Gino Giorgetti la consigliera Provincia Di Potenza Lucia Larotonda e gli amministratori comunali lavellesi Valentina Garripoli, Tania Di Vittorio e Marcello Dino Abbatista.