Plasticfree, racconti 150 kg di rifiuti dai volontari nell’iniziativa promossa a Potenza

“Un impegno e un’attenzione costante oggi, ci permetteranno di avere ancora un Pianeta domani”, è questo lo slogan di Plasticfree, che ha tenuto una iniziativa a Potenza nei giorni scorsi. L’evento organizzato dal referente locale Omar Ricci in cooperazione con il referente provinciale Emanuela Di Stasio, ha dato la possibilità a 22 volontari di raccogliere 150 kg di rifiuti in 2 ore, dopo il ritrovo a Parco Tre Fontane in città.

All’iniziativa hanno collaborato il Comitato di quartiere Rione Lucania, Fuorisentiero e le associazioni universitarie ESN Sui-Generis Basilicata, 097uni e GeoBas per ripulire il quartiere e dare un segnale ai concittadini e alle istituzioni. “Siamo nell’era della Plastica, diventare consumatori consapevoli è nostro dovere come segno di responsabilità nei nostri confronti e nei confronti delle generazioni future”, fanno sapere.

redazione