Arcimboldo d’Oro, al pizzaiolo lucano Giuseppe Lapolla assegnati i “Tre pennelli d’Oro”

Sono stati assegnati a Giuseppe Lapolla, pizzaiolo di Savoia di Lucania che lavora in Sardegna, i “Tre pennelli d’oro” nell’ambito della prestigiosa iniziativa dell’Arcimboldo d’Oro, svoltasi presso la Sala Carlo III del Grand Hotel Capodimonte a Napoli. Lapolla lavora nella storica pizzeria Da Serafino a Cannigione in terra sarda. Nell’ambito della premiazione, ha quindi ricevuto il massimo del punteggio attribuibile.

L’Arcimboldo d’Oro, ovvero la prestigiosa statuina dorata dalla forma moderna e stilizzata, creata dal 3D Artist Francesco Conte esperto in lighting e look, è volto a valorizzare i professionisti del Gruppo Artisti del Gusto, in Italia e all’estero, cioè coloro i quali che con la loro professione e suddivisi per categorie peculiari, rispondono a specifici requisiti nell’ambito enogastronomico.

Lapolla è stato giudicato da professionisti del settore che, in maniera del tutto anonima, hanno avuto modo do osservare e assaporare le sue creazioni. Il lucano – che è anche pluricampione del mondo della pizza in tutte le sue sfaccettature – ha inizizato la sua carriera più di venti anni fa nel borgo di Savoia di Lucania, e da quasi 18anni affianca Serafino nella storica pizzeria della Costa in continua evoluzione. Tecnico di mulino del arte bianca, in continuo aggiornamento, propone ogni giorno in pizzeria impasti che soddisfano le esigenze diverse dei clienti. Premiato per la scelta anche di ingredienti di alta qualità e l’accostamento dei vari gusti.

Grande soddisfazione per lui, che tramite melandronews.it intende “ringraziare pubblicamente gli sponsor Farine le 5 Stagioni” – dove è tecnico di mulino – e, aggiunge, “la “Marongiu catering bon cashc punti saldi per la buona riuscita del prodotto e per il successo acquisito”.

A Napoli nei giorni scorsi ha ritirato il premio con la moglie e con sua figlia Nicole.

Claudio Buono