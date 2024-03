E’ deceduta Suor Alberta, originaria di Tito, investita da un’auto a Messina mentre andava in Cattedrale

Non ce l’ha fatta Suor Alberta Giuzio, 82enne originaria di Tito, che è deceduta in Sicilia dopo quattro giorni di agonia in Ospedale. La suora era stata investita da una automobile a Messina in via Cesare Battisti, nei pressi dell’Istituto Jaci, cinque giorni fa. Immediato il ricovero in Ospedale al “Piemonte” di Messina. Ieri è deceduta mentre era ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi Riservata. Suora dell’Ordine delle Figlie di San Paolo, come detto era originaria di Tito ed è stata investita da una Opel Mokka guidata da un 55enne messinese, proprio mentre si stava recando alla Santa Messa in Cattedrale. La posizione della persona alla guida dell’auto è al vaglio degli inquirenti. Si tratta di una donna che si era fermata per prestare soccorso.

Suor Alberta, all’anagrafe Carmela, era conosciuta da tutti, sia a Messina che a Tito, ed era molto amata. A Messina, dove prestava la sua opera, era una figura molto attiva.

Claudio Buono