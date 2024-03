“Sogna Ragazzo”, a Picerno l’associazione La Rete lavora per l’edizione 2024 del Centro Estivo coinvolgendo il territorio

Dopo la bella, proficua e apprezzata esperienza dello scorso anno, l’Associazione La Rete, con sede legale a Picerno, già pensa e programma la prossima estate. L’associazione, presieduta da Antonio Marrese, lancia il programma del nuovo Campo Estivo 2024, dal titolo “Sogna Ragazzo”.

“Lo scorso anno – fa sapere l’associazione in una nota – abbiamo avuto circa 100 bambini dai 5 anni in su, di tre paesi, Picerno, Baragiano, Vietri di Potenza, che attraverso attività artistiche, teatrali, canore, di ballo, sportive e motorie, hanno vissuto un mese assieme. Inoltre, ogni settimana c’è stata una gita alla scoperta del territorio. Quest’anno dal 1° luglio al 3 agosto, per 5 settimane, mattina e pomeriggio, l’associazione propone il nuovo Campo Estivo, coinvolgendo i paesi limitrofi, in maniera da creare, rapporti e scambi, tra gli adolescenti. Le attività saranno tante, come le iniziative per far conoscere il territorio e le specificità esistenti.

“Lanciamo oggi l’iniziativa attraverso il volantino descrittivo, augurandoci, di poter in collaborazione con le istituzioni locali, rendere un servizio prezioso e utile a tutti coloro che ne sentono il bisogno, soprattutto alle famiglie”, fa sapere “La Rete”.

