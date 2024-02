Potenza, raccolta fondi on-line per Francesco. Affetto da tetrapare ha bisogno di un’auto particolare

Potenza, Francesco, 8 anni, necessita di un’auto adatta alle persone con disabilità. Parte raccolta fondi online

La mamma di Francesco, un bambino di otto anni di Potenza affetto da tetraparesi spastica, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per l’acquisto di un’auto adatta alle persone con disabilità.

“Alla nascita – racconta Elena Annunziata – mio figlio purtroppo era senza battito ed è stato rianimato per dodici minuti (ipossia neonatale), dopodiché è stato 45 giorni di terapia intensiva”.

“I danni subiti – scrive – sono tanti: non parla, non cammina, non mangia da solo, non sta seduto. L’unica cosa positiva – continua – è che cognitivamente c’è”.

“Frequenta la scuola con la sorellina più piccola – aggiunge Elena – le spese sono tante ma nel nostro piccolo cerchiamo di non far mancare niente. Vi chiedo un piccolo contributo per comprare un’auto per i bisogni di Francesco in quanto – prosegue – anche con le agevolazioni le auto con tutti i comfort per i disabili hanno un costo elevatissimo”.

L’automobile adatta per il figlio avrebbe bisogno di rampe e ganci-carrozzina, in modo da non dover smontare e rimontare il passeggino tutte le volte: “Soprattutto quando sono sola – conclude la mamma – non è facile”.

La raccolta fondi ha ricevuto le prime donazioni ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/kekko