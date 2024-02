“Il cammino dei detti antichi”. A Satriano di Lucania l’iniziativa dei Camminatori Amatoriali Satrianesi

Non solo decoro urbano, ma anche recupero della propria identità. Grazie all’intesa tra i Camminatori Amatoriali Satrianesi (ideatori e promotori del progetto) e l’Amministrazione Comunale di Satriano di Lucania (che sostiene e patrocina l’intervento), saranno posate nel nucleo antico del borgo, delle installazioni artistiche che ripropongono in dialetto, proverbi e detti antichi, un patrimonio immateriale che si tramanda di generazione in generazione. L’iniziativa è stata già avviata attraverso un contest promosso sulla nostra pagina Facebook, che ha portato alla raccolta di tantissimi detti in dialetto Satrianese, già selezionati e in fase di trascrizione. In seguito si procederà alla seconda fase, mediante la realizzazione di “ceramiche artistiche” realizzate dall’associazione Arte per la Valle.

Così, attraverso i detti più diffusi, “vogliamo celebrare – fanno sapere i Camminatori Amatoriali Satrianesi – il senso di appartenenza all’identità Satrianese, riportando in auge il dialetto e offrendo, allo stesso tempo, un originale contributo alla valorizzazione del centro storico con l’intento di diffondere il sapere della tradizione popolare che accomuna in generale tutti noi. L’obiettivo è stato anche quello di stimolare e coinvolgere l’intera comunità che si è dimostrata più viva che mai. Condividendo il tutto con l’Amministrazione Comunale, la realizzazione e la successiva installazione delle “ceramiche artistiche” vuole essere anche una sorta di gesto di appartenenza e di attenzione sulla nostra comunità, porgendo particolare attenzione al “turismo delle radici”.