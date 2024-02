Luce dei miei inverni, a Casa Sanremo la cantautrice lucana Luisa Picerno presenta il suo inedito

Non poteva che essere la splendida vetrina di Sanremo per presentare il suo ultimo singolo. Così Luisa Picerno, giovane cantautrice e artista di Balvano, ha cantato per la prima volta il suo ultimo singolo, l’inedito “Luce dei miei inverni”. A Casa Sanremo, durante i giorni del Festival della musica italiana, è salita sul palco e ha ricevuto consensi e applausi durante la sua esibizione, raccontando anche nelle interviste post esibizione quello che è il motore che accende il suo modo di fare musica e i suoi testi. Autrice già di numerose canzoni e videoclip, a Melandro News annuncia che nel corso di questo mese verrà pubblicato un suo nuovo singolo, “Il tempo che non ho”. Sarà quello che anticiperà l’uscita del suo secondo disco, che si chiama appunto “Luce dei miei inverni” e che verrà presentato a Potenza in un concerto in fase di programmazione.

“La musica – ha dichiarato Luisa Picerno – è il credo della mia vita, è la mia verità. E finché avrò voce, farà parte di me”.

Claudio Buono