L’importanza del Dealer Poker nei casinò 

Il Dealer Poker svolge diverse mansioni ed è uno dei lavori più ricercati nel mondo del gioco

Il Dealer Poker è colui che ha il compito principale di controllare l’andamento delle partite del casinò per il quale lavora, sia questo fisico oppure online. Si può trattare sia di semplici partite che di un vero e proprio torneo. Tra le mansioni principali vi sono il mescolamento del mazzo di carte e quindi la loro distribuzione ai giocatori partecipanti. Durante lo svolgimento del gioco, però, detiene anche altre responsabilità, come quella di controllare il piatto, rilevare le mani vincenti e comunicare tutte le puntate ed i rilanci. I casinò online sono tra i giochi maggiormente richiesti: ecco i segreti del loro successo.

Come diventare Dealer Poker?

Per diventare Dealer Poker non ci vogliono qualifiche in particolari, ma occorre avere determinate caratteristiche, tra cui grande carisma, personalità, astuzia, abilità e cura dei dettagli. Inoltre è importante conoscere le regole del gioco e le sue varianti, come ad esempio il Texas Hold’em. Oltre le caratteristiche elencate precedentemente, serve anche avere capacità di adattamento agli orari di lavoro, i quali non sono propriamente orari d’ufficio. Ci vuole anche molta energia ed entusiasmo, perché questa figura ha anche il compito di spronare i giocatori ad affrontare al meglio il gioco. Questa persona viene assunta direttamente dalla struttura per la quale lavora, dopo che ha riconosciuto in lui le doti richieste. Quando i giocatori andranno a sedersi al tavolo per giocare non dovranno preoccuparsi di altro, perché sarà proprio il dealer ad occuparsi della gestione della partita e del suo corretto svolgimento.

I compiti da svolgere durante la partita

Il Poker Dealer, nel dettaglio, è la persona responsabile alla distribuzione delle carte ai partecipanti, le quali andranno messe sul tavolo. Ha anche la responsabilità di gestire il piatto e le puntate effettuate durante i giri di scommesse. Ma vediamo nel dettaglio i suoi compiti durante l’esecuzione del gioco. Il primo è quello di mescolare accuratamente le carte, per evitare combinazioni che magari sono già state occorse in mani precedenti; dovrà quindi poi distribuire le carte a cominciare dal giocatore alla sua sinistra, distribuendo 2 carte coperte a tutti i giocatori del tavolo se si tratta di poker texano e 5 carte se invece si tratta di poker tradizionale; c’è poi il compito della gestione delle puntate che precedono la fase successiva del gioco; nella fase di burn and turn il banco deve dare le carte richieste da ciascun giocatore per poi “bruciare” quelle scartate dagli stessi; se invece si verifica la fase di showdown, qui entra in gioco il dealer poker, il quale avrà il compito di verificare il vincitore assegnandoli di conseguenza la vittoria conseguita. C’è anche da dire che per svolgere questo lavoro è altresì importante mantenere il controllo della partita. I dealer, oltre a spronare i giocatori e ad annunciare verbalmente le loro azioni, hanno anche l’importante compito di correggere eventuali azioni fuoriturno da loro compiute. Infatti non sempre le partite si svolgono in modo corretto e regolare, ed è proprio in questo caso che entra in gioco il dealer poker, il quale dovrà far in modo che la partita torni a svolgersi regolarmente, attraverso degli accorgimenti fondamentali in sintonia con gli standard del gioco.

