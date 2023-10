Oscar del turismo digitale 2023: vince la Basilicata

Vince la Basilicata, davanti a Puglia e Lombardia. È la regione con la migliore reputazione online. A decretare i trionfatori di “Italia Destinazione Digitale”, sorta di Oscar del turismo online arrivato all’ottava edizione, è la società The Data Appeal Company-Gruppo Almawave, la società fondata e guidata da Mirko Lalli che sfrutta i big data proprio in chiave di analisi e promozione delle destinazioni e delle attrazioni turistiche. E che anche quest’anno ha assegnato i riconoscimenti durante il TTG Travel Experience di Rimini, la fiera del turismo mondiale di Rimini.

Il premio, ideato nel 2016, viene dunque attribuito alle regioni e alle destinazioni turistiche che hanno registrato le migliori performance online, distinguendosi agli occhi (e alla memoria, visto che si basa su giudizi e recensioni) di turisti e visitatori in termini di percezione online, in particolare riguardo all’offerta complessiva e alla qualità di ospitalità, servizi ed esperienza. Ma come riesce The Data Appeal a ottenere questi giudizi? Con un mastodontico lavoro di analisi di milioni di contenuti pubblicati online, relativi a migliaia di punti di interesse su tutto il territorio italiano. Le classifiche vengono stilate per ciascun premio in base ai dati, ai commenti e alle recensioni raccolti sul web e analizzati dagli algoritmi e dall’intelligenza artificiale del gruppo, oltre che sulla base degli indici proprietari dell’azienda. Parliamo di una mole di 40 milioni di “tracce digitali”, che hanno consentito agli esperti del “sentiment” online di monitorare ed esaminare ben 876mila punti di interesse turistico, storico e culturale oltre a strutture ricettive, affitti brevi, locali e attività ristorative. Il periodo di riferimento è quello compreso tra il primo settembre 2022 e il 31 agosto scorso.

a Basilicata, come detto, si aggiudica il primo premio come Destinazione con la migliore reputazione online, quindi la preferita dai visitatori italiani e internazionali. A seguire le performance di Valle d’Itria e Murgia dei Trulli (Puglia) e Valtellina (Lombardia). L’Oscar per la Destinazione con la migliore offerta enogastronomica viene invece assegnato alle Langhe Monferrato Roero in Piemonte, un territorio unico al mondo noto per i suoi vini di altissima qualità. Seguono Dolomiti Paganella (Trentino) e di nuovo Valle d’Itria e Murgia dei Trulli (Puglia).

(Fonte: Repubblica)

Foto copertina: APT Basilicata