Ladri in azione nei pressi della stazione di Vietri-Romagnano-Salvitelle. Rubata una Panda, diversi tentativi di furto

Ladri in azione nelle scorse ore nei pressi della stazione ferroviaria di Vietri di Potenza-Romagnano-Salvitelle. Già in nottata i residenti della zona, sul territorio salernitano, avevano sentito dei rumori fuori dalle abitazioni, nei pressi della Chiesa di Santa Maria di Romagnano al Monte, poche decine di metri sulla stazione ferroviaria. I ladri hanno tentato diversi furti, e in un caso una persona che era sola dentro casa si è accorta della loro presenza e si sono allontanati. Poco prima delle ore 4. Per i residenti sono iniziate cosi ore senza dormire e di sorveglianza per evitare furti e provare a individuare i malviventi. Dopo alcune ore (e pare anche dopo qualche tentativo di furto in alcune auto sempre nell’area della Stazione e prima anche al paese di Romagnano), i ladri hanno colpito di buon mattino. Alle 8:30, probabilmente dopo diverse ore di nascondiglio tra la vegetazione, hanno rotto il vetro di una Fiat Panda parcheggiata davanti la chiesa, rubandola. Dopo pochi minuti i proprietari si sono accorti di quanto accaduto. Ma dei ladri nessuna traccia. Sul posto i Carabinieri di Buccino. Un episodio che potrebbe collegarsi a questo furto: lunedì sera a Vietri di Potenza, poco dopo le 23, nei pressi di contrada Malde, alcuni cittadini hanno notato tre persone non del posto, di cui uno con una borsa, sul ciglio della strada. Scoperti, si sono dati immediatamente alla fuga nei terreni. Dalla stazione di Romagnano-Vietri-Salvitelle alla zona di avvistamento di contrada Malde, tramite i terreni, sono solo alcuni chilometri. Nulla da escludere che possa trattarsi degli stessi ladri che, dal raccordo Sicignano-Potenza hanno raggiunto la zona alta di Vietri. Per poi essere scoperti e fuggire in queste 48 ore tramite i terreni. E arrivare al primo nucleo abitato più vicino, quello della stazione ferroviaria, per tentare la fuga. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.

Claudio Buono