Sicignano-Potenza, ultimi mesi di disagi? La Regione assicura: “Entro marzo prossimo ultimazione dei lavori”

L’assessore regionale alle Infrastrutture Donatella Merra ha effettuato, ieri pomeriggio, un sopralluogo sul raccordo Sicignano-Potenza. Presenti i tecnici Anas, il sindaco di Tito e l’impresa esecutrice dei lavori. In campo l’investimento da sei milioni di euro per le opere sui viadotti Cerro e Piano del Mattino.

I lavori stanno procedendo speditamente, superata la precedente congiuntura economica che aveva inciso sui flussi di approvvigionamento dei materiali e le contingenze legate alle condizioni meteo del periodo invernale; entro la prossima primavera saranno ultimate le attività e garantito il ripristino completo della viabilità in condizioni ammodernate e di maggior tutela dell’utenza. “Abbiamo chiesto all’impresa – ha detto l’assessore – di accelerare sui tempi, garantendo gli standard di sicurezza per le maestranze e gli automobilisti, con il rigoroso rispetto del cronoprogramma aggiornato”.

Per facilitare gli ulteriori interventi necessari alla conclusione dei lavori, l’uscita dello svincolo Tito-Brienza, in direzione di Potenza, sarà temporaneamente bypassata con una rampa provvisoria di accesso, in ogni caso si potrà utilizzare il successivo svincolo di Tito-Zona Industriale, oltre che un percorso alternativo, con uscita allo svincolo di Picerno e prosecuzione verso le arterie provinciali e statali. “Ad Anas – ha aggiunto Merra – la raccomandazione di incrementare i presidi di personale per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, soprattutto nelle fasi della giornata in cui circolano più veicoli”.

Le opere in corso e in via di completamento, con i nuovi viadotti resi possibili dagli investimenti regionali, agevoleranno e renderanno più sicuro il transito lungo tutta l’infrastruttura autostradale a tutto vantaggio dei nostri cittadini.