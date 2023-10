A Satriano di Lucania “Il Sentiero del Poggio”. Un percorso di 7 km ideato dai Camminatori Satrianesi

Sabato 14 ottobre alle ore 15:00, in occasione della Giornata Nazionale del Camminare, a Satriano di Lucania – alla presenza delle istituzioni locali, dei volontari CAS e del parroco -, si inaugurerà e si aprirà agli amanti del trekking il primo camminamento denominato Il Sentiero del Poggio. Un percorso di 7 km, di una durata di due ore e mezza e di media difficoltà. Il sentiero è stato ideato, battuto, segnalato e pulito nella prima parte dai volontari del CAS (Camminatori Amatoriali Satrianesi). Il progetto è stato da subito accolto dall’Amministrazione Comunale di Satriano, la quale ha provveduto alla realizzazione dell’intera segnaletica e alla messa insicurezza dei tratti maggiormente a rischio. Sabato prossimo con l’apertura del sentiero 201 “facciamo” un primo passo. “La passione del camminare nel nostro paese, ci ha permesso di riscoprire nuovi sentieri e posti incantevoli per molti ancora non conosciuti. Continueremo a dare il nostro contributo cercando di aggiungere qualcosa in più all’offerta “turistica rurale” del nostro paese. Si ringrazia anticipatamente l’Amministrazione Comunale per la sensibilità e la disponibilità avuta. Siamo convinti che condividendo “percorsi” comuni, contribuiremo ad arricchire sempre più il nostro paese”, hanno dichiarato i Camminatori Amatoriali di Satriano di Lucania.

redazione