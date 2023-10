Ferrovia, Merra: “A Milano il modello ferroviario Basilicata”. Oggi all’Expo la presentazione dei treni integralmente elettrici, ospite Salvini

“La Basilicata sarà la prima regione d’Italia a sperimentare una metropolitana di Superficie a Matera con treni integralmente elettrici. I treni collegheranno Puglia e Basilicata con un rafforzamento delle frequenze in area urbana e dunque un cadenzamento dei servizi che saranno a regime sui 20 minuti”. Lo dichiara l’assessore alle Infrastrutture e mobilità della Regione Basilicata, Donatella Merra.

“All’Expo ferroviaria di oggi 3 ottobre – prosegue – mostreremo il nuovo convoglio interamente a batteria: La città di Matera sarà protagonista di questa prima sperimentazione nazionale orientata alla piena decarbonizzazione della linea ferroviaria che ha l’obiettivo di decongestionare i flussi di traffico e potenziare i servizi con la massima attenzione alle soluzioni ecocompatibili. Vogliamo rammentare – sottolinea Merra – che la decisione di ricorrere ai treni a batteria rientra infatti nell’ambito di una progettualità più ampia ed estremamente innovativa di cui la Basilicata è punta di riferimento per tutta la Penisola. Il progetto riguarda il potenziamento dell’integrazione modale con i servizi urbani ed extraurbani convergenti su Matera, il miglioramento dell’accessibilità diretta alla città e la decarbonizzazione del tratto della linea Bari – Matera nel tratto Altamura – Matera. L’investimento complessivo è di circa 64 milioni di euro divisi in materiale rotabile, ovvero cinque automotrici a batteria a due casse per 45 milioni (a regime i convogli saranno addirittura 7) e la parte infrastrutturale che intercetta 19 milioni di euro; i lavori si concluderanno entro dicembre 2026 così come stabilito dal PNNR. Il passaggio successivo è quello necessario, già in cantiere, del prolungamento dell’infrastruttura sino all’ospedale Madonna delle Grazie”.

“L’obiettivo di togliere la Basilicata e le sue province dal loro atavico isolamento – evidenzia l’assessore Merra – passa da una visione avveniristica alla quale stiamo dando sempre più concretezza; le ferrovie Appulo-lucane stanno finalmente recuperando la loro identità, cioè di una infrastruttura ed un servizio di natura locale, versatile, frequente e veloce a servizio delle aree urbane; in questa ottica possono finalmente proiettarsi e sperimentare le soluzioni del futuro”.

“La sfida di Matera e gli investimenti su Potenza – conclude l’Assessore alle Infrastrutture e mobilità – saranno oggetto della conferenza stampa che si terrà mercoledì a Potenza, dopo la partecipazione all’evento Nazionale di presentazione del progetto “Nuovo Treno a Batteria”, che si terrà domani 3 ottobre, presso la Fiera di Milano-Rho, insieme al Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini”.