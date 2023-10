La Basilicata perde sempre più residenti. Negli ultimi dieci anni 37mila in meno

Il report Istat sulla popolazione legale in Basilicata, stilato sulla base del Censimento aggiornato alla fine del 2021 non lascia spazio ad interpretazioni. E il quadro che viene fuori è davvero impietoso. Alla fine del 2021 la Basilicata ha fatto segnare 541.168 residenti, in calo dello 0,7% rispetto al 2020 (-3.962) e del 6,4% rispetto al 2011, quando i residenti nella nostra regione erano 578mila, ovvero ben 37mila in più. Ma quelli del 2021, è bene ricordarlo, non sono gli ultimi dati a disposizione: il report aggiornato al 1 gennaio di quest’anno, infatti, consegna un’ulteriore riduzione della popolazione con i residenti in Basilicata ridotti addirittura a poco più di 536mila. L’analisi conferma la velocissima tendenza allo spopolamento che interessa ormai da decenni la nostra regione: rispetto al 2020 la provincia di Potenza perde 2.874 residenti, quella di Matera 1.088. Ma è un altro dato a dare, più di tutti, la vera dimensione del problema: in 112 comuni su 131 la popolazione è diminuita in valore assoluto. Le perdite più consistenti si registrano a Potenza (-570), Lauria (-149) e Lavello (-111); in termini relativi, nei comuni di Missanello (-9,4 per cento) e Cersosimo (-5,3 per cento).

Fonte: La Nuova del Sud