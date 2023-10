Potenza si prepara ad accogliere il primo Basilicata Bike Trail, un evento senza precedenti. Appuntamento al 6 ottobre

Si chiama Basilicata Bike Trial, ed è la prima avventura unsupported organizzata in regione. “Una nuova modalità di esplorazione del territorio in bicicletta, che coniuga avventura, sport e turismo attivo, già ampiamente diffusa nelle regioni del nord Italia e all’estero”, così dichiara Manuela Lapenta, presidente dell’associazione FIAB Potenza ciclOstile, che organizza la manifestazione. “Quasi un anno di lavoro, alla ricerca delle tracce perfette: abbiamo disegnato, pedalato e verificato tre percorsi ad anello con partenza e arrivo a Potenza (lunghi 700, 450, 300 km), impegnativi e spettacolari, che esplorano l’intero territorio regionale con una grande varietà di strade, culture e difficoltà tecniche, attraverso paesaggi rurali, borghi autentici, antichi tratturi, vie della transumanza, parchi nazionali, boschi di alta quota e paesaggi lunari dei calanchi, in un susseguirsi di scenari in continuo mutamento. Il trail funziona in questo modo: una volta ricevuta la traccia gpx del trail scelto, i partecipanti saranno autonomi e potranno organizzarsi in totale libertà, senza limiti di tempo; non ci saranno vincitori ma finisher.”.

Si parte tutti insieme il 6 ottobre, con accoglienza e allestimento di un village a partire dalle 16 di giovedì 5 ottobre al Parco di Montereale, il più antico e centrale della città. Ci saranno tante attività, pensate non solo per accogliere i partecipanti, provenienti da tutta Italia, ma anche per regalare alla comunità potentina un pomeriggio diverso.

“È questa la cifra della nostra regione” – prosegue Manuela Lapenta – “non ci sono dubbi sulla fortissima vocazione cicloturistica del territorio, che non smette mai di sorprenderci. Nella nostra esperienza di promozione del cicloturismo abbiamo acquisito consapevolezza che è necessario saper intercettare le nuove tendenze, e che bisogna attrezzarsi per rendere la Basilicata la destinazione cicloturistica che merita di essere, partendo da elementi chiave come l’intermodalità, l’impiego di competenze specifiche come le nostre, la ricettività dedicata al cicloturismo. Il Basilicata Bike Trail è solo alla prima edizione: un evento unico nel suo genere, piuttosto complesso da realizzare, e per questo ringraziamo tutti i partner e gli sponsor che lo hanno reso possibile, tra cui la Fondazione Potenza Futura, il Comune di Potenza, i soci di ciclOstile, Giokids, Decathlon e tanti altri”.