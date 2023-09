Picerno, WWF e Procter & Gamble inaugurano la nuova “Aula Natura”. Appuntamento al Comprensivo il 28 settembre

Giovedì 28 Settembre 2023, alle ore 10.00 nel giardino dell’Istituto Comprensivo Statale di Picerno – Scuola Arcobaleno – sarà inaugurata una nuova Aula Natura, nata grazie al WWF con il supporto di Procter & Gamble, nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, attraverso il quale l’azienda intende realizzare azioni concrete di sostenibilità ambientale e sociale in tutto il paese. Il progetto Aule Natura, che trasforma il tradizionale giardino naturale in una vera e propria aula, è stato lanciato dal WWF nel settembre 2020, dopo il primo lockdown, e dall’anno scorso è sostenuto da P&G, con l’obiettivo di realizzare, entro il 2024, almeno 50 Aule Natura in tutta Italia.

Dopo il benvenuto del Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Vasti, interverrà a presentare il progetto per WWF Italia Antonio Colucci Oasi WWF Policoro-Herakleia. All’inaugurazione sono invitati il Sindaco di Picerno Giovanni Lettieri, l’Assessore all’Istruzione Carmela Marino, i Carabinieri del Gruppo Biodiversità e la Docente Lucia Marotta, referente del progetto Aule Natura.

L’evento sarà allietato da canti e riflessioni dei bambini della scuola “Arcobaleno”. Sono invitate le famiglie degli alunni.