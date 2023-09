Picerno, anziana donna ferita dopo essere stata colpita da una lastra di marmo al cimitero

Al cimitero per salutare i suoi cari, viene colpita da una lastra staccatasi da una lapide e si ferisce. È accaduto questa mattina al cimitero di Picerno. Vittima di quanto accaduto una signora ultra ottantenne che è stata prontamente soccorsa e trasferita in Ospedale. L’anziana donna si era recata al cimitero per salutare i suoi cari insieme ai familiari. Immediatamente le persone presenti hanno allertato il 118. Sul posto i sanitari del 118 Basilicata Soccorso.

L’anziana si trova al momento ricoverata al San Carlo di Potenza.

Claudio Buono