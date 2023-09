Pantano di Pignola, fino a 24 settembre tanti appuntamenti in onore della Madonna

Festa Maria Ss. degli Angeli Pantano 2023. Dall’8 al 24 Settembre un cartellone fitto di appuntamenti religiosi e di una variegata offerta di eventi ludici, frutto di un anno di lavoro del comitato festa composto da 24 donne

Un comitato composto da ventiquattro donne ha lavorato per un interno anno, tra riunioni, proposte e raccolte fondi per la realizzazione della festa della Madonna a contrada Pantano. Il programma, frutto di questo lungo lavoro fatto di impegno, dedizione e devozione rispecchia a pieno la serietà con cui è stato assunto l’impegno. Ne è scaturito un cartellone fitto di appuntamenti religiosi e di una variegata offerta di eventi ludici dall’8 al 24 Settembre. La festa celebra il ritorno dell’effige della Madonna, dalla Chiesa Madre di Pignola, dove è stata portata in processione in maggio e celebrata con una settimana di festeggiamenti, al Santuario di Maria SS. degli Angeli di Pantano.

Le celebrazioni religiose avranno inizio venerdi 8 settembre alle 19:00 con la novena, che si ripeterà ogni giorno alla stessa ora fino al 16 e termineranno domenica 24 settembre con una Santa Messa – Pellegrinaggio con le comunità di Tora e Arioso, una Santa Messa Solenne seguita da una fiaccolata con l’effige della Madonna accompagnata dalla banda di Genzano e Santa Messa serale succeduta dalla deposizione della statua e buona notte a Maria. Tra gli appuntamenti più suggestivi, venerdi 15 settembre alle 18.30, la reintroduzione dell’antica processione con il carro trainato dai buoi e la processione verso il Santuario di Pantano domenica 17 alle ore 10:00. Il parallelo programma pagano della festa è stato accuratamente pensato e programmato pensando alle esigenze e alle preferenze di tutte le fasce di età.

Il pomeriggio di venerdi 15 settembre sarà interamente dedicato ai bambini, che saranno intrattenuti da artisti di strada e potranno gustare pop corrn e zucchero filato. Sabato 16 settembre all’esibizione di un gruppo di 13 elementi di street band e majorette seguirà, alle 22:00, il concerto di Enzo Avitabile e i Bottari; domenica 17 alle 20.30 concerto dei Bluestuff seguito dallo spettacolo del comico Alessandro Bolide da Made in Sud. Infine, domenica 24 settembre, si chiuderà con la Compagnia InCanto di Potenza che porterà in scena il musical Notre Dame de Paris. Entrambe le ultime serate culmineranno nello spettacolo di fuochi pirotecnici.

Informazioni sulle pagine Facebook e Instagram Comitato Festa Pantano 2023 e al 349 1999496.