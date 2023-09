Incidente a Brienza, non ce l’ha fatta il 24enne rimasto gravemente ferito

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 24 anni di Brienza, rimasto ferito gravemente a seguito di un incidente stradale avvenuto alle ore 3.30 di questa notte. Salvatore Molinaro è deceduto in ospedale al San Carlo di Potenza, dov’era arrivato la scorsa notte in condizioni critiche. Ricordiamo che l’incidente è avvenuto lungo la SS 598 Fondovalle dell’Agri, all’altezza dello svincolo di Brienza Sud. Il ragazzo è andato a finire con l’auto contro il guardrail. Quest’ultimo ha sfondato il parabrezza ed è arrivato fino ai sedili posteriori. Fatale potrebbe essere stato, stando a quanto trapelato, un colpo di sonno. Il giovane stava rientrando insieme a un amico da Viggiano, dove si sono svolti i festeggiamenti in onore della Madonna Nera. Insieme a lui in auto anche un altro ragazzo, illeso, uscito autonomamente dal veicolo. Si tratta del cugino, coetaneo della vittima.

Sotto shock la comunità burgentina.

“E’ una notizia terribile. Ci stringiamo attorno alla famiglia di Salvatore. Sono notizie che mai vorremmo conoscere. Siamo affranti e sotto shock per quanto accaduto. Condoglianze e vicinanza alla famiglia”, ha dichiarato a Melandro News il sindaco Antonio Giancristiano.

Claudio Buono