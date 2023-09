Potenza, in via del Gallitello e piazza Zara i parcheggi diventano libero. Le strisce blu diventano bianche

Con apposita ordinanza dirigenziale, numero 393/2023, è stata disposta la conversione delle aree di sosta a pagamento in aree libere in via del Gallitello e piazzali in via Zara a decorrere da lunedì 11 settembre 2023. Prevista quindi la sospensione del pagamento nelle aree di sosta localizzate in via del Gallitello, dove i circa 65 stalli a pagamento saranno trasformati in aree riservate alle corsie ciclabili relative all’intervento denominato ‘Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana – Aree d’intervento: via del Gallitello e via Isca de Pioppo’; in via Zara, nei piazzali sovrastanti l’area camper e più precisamente nel piazzale centrale e nel piazzale a monte, dove i circa 127 stalli a pagamento saranno trasformati in aree riservate alla sosta libera (strisce bianche).