Potentino, riapertura delle scuole in sicurezza. Incontro in Prefettura per il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Presieduto dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro, si è riunito in mattinata, nella sala Italia del Palazzo del Governo, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’incontro sono intervenuti il Presidente della Provincia Christian Giordano, il Sindaco di Potenza Mario Guarente, i Dirigenti dell’Ufficio scolastico regionale e provinciale Claudia Datena e Debora Infante, il Questore Giuseppe Ferrari, il Comandante provinciale dei Carabinieri Luca D’Amore e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Michele Onorato.

Introducendo i lavori, il Prefetto Campanaro, in vista dell’ imminente riapertura delle scuole prevista per il 13 settembre prossimo, ma in molte scuole anticipata già all’11 settembre, ha richiamato l’attenzione dei presenti sulla necessità massima, nel rispetto delle autonomie scolastica e territoriali, dell’impegno e della collaborazione inter istituzionali.

Saranno complessivamente 43.041 gli studenti della provincia di Potenza attesi dal suono della prima campanella la prossima settimana, tra scuole dell’infanzia (6.067), primarie (12.256), secondarie di I grado (8.304) e secondarie di II grado (16.414). Per il Comune di Potenza, gli studenti iscritti 12.171, tra scuole dell’infanzia (1.097), primarie (2.507), secondarie di I grado (1.916) e secondarie di II grado (6.651).

Con questa popolazione scolastica, partendo da un’ampia ed articolata relazione dei Dirigenti scolastici regionale e provinciale incentrata sulle attività preliminari già messe in campo dalle singole istituzioni scolastiche, si è quindi fatta con gli amministratori locali una puntuale ricognizione della situazione relativa alla infrastrutturazione ed al trasporto scolastico, per la città capoluogo e per l’intero territorio provinciale. Una attenzione particolare à stata dedicata alle misure di vigilanza e controllo da realizzare con il concorso di Forze di Polizia e Polizie Locali, in prossimità dei principali poli scolastici; sul punto specifico, il Prefetto ha disposto l’immediata attivazione di un tavolo tecnico in Questura.

“L’imminente apertura del nuovo anno scolastico non deve farci trovare impreparati ed in questo senso mi rassicurano i contributi portati a questo tavolo dalle diverse Istituzioni coinvolte, che ho molto apprezzato per il grande lavoro realizzato in tempi particolarmente stretti – ha concluso il Prefetto Campanaro – Ci aspettano giorni impegnativi, ma sono certo che, con la partecipazione e la responsabilità condivisa di tutti, sapremo senz’altro affrontarli al meglio. La sicurezza degli studenti e del personale scolastico è un obiettivo prioritario da perseguire e, in questa direzione, saranno profusi tutti gli sforzi necessari, dalle Amministrazioni locali e dalle nostre Forze di Polizia”.