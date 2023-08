La roulette è di gran lunga il gioco da tavolo più popolare tra gli italiani. Quando si gioca alla roulette live, ci sono alcune linee guida di base che è necessario tenere a mente – date un’occhiata ai consigli per la live online roulette qui sotto.

I migliori consigli

La live online roulette è una scelta migliore rispetto alle video slot. Il rendimento di un gioco da tavolo è doppio. Per aumentare le vostre possibilità di vincita, tenete presente quanto segue:

Non giocate la variante americana. Questa è probabilmente la raccomandazione principale. La versione americana ha un vantaggio di gioco del 5,26%. Scommettere su 3-5 settori. Solo così si può rimanere nel plus per un numero enorme di giri. Se il 50% del tavolo è chiuso, il vantaggio del club inizia a mostrare il gioco d’azzardo dopo un migliaio di giri. Giocare “largo”. Chiudete più del 50% delle celle solo se avete intenzione di giocare per un breve periodo. L’essenza del “gioco ampio” è ottenere un profitto basso in circa 25 partite. Con un numero elevato di giri, è quasi irrealistico ottenere un profitto chiudendo metà del campo. Applicare diversi risultati ugualmente probabili, utilizzando tattiche matematiche. Scommettere non solo sul colore, ma anche sulla parità. Questa tecnica evita di abbandonare la tattica sull’emozione, quando il colore opposto cade più volte di seguito. Giocate alla live online roulette con giochi intensi. In questo modo vi assicurerete di uscire rapidamente dal minus rilanciando. È meglio se un giro non dura più di 6 secondi. Non giocate alla live online roulette con uno spread di 1-100 o inferiore. È meglio giocare alle varianti con la gamma di puntate più ampia possibile. Avere un bankroll di almeno cinquecento puntate iniziali quando si scommette su esiti ugualmente probabili. Questa raccomandazione si applica se si intende utilizzare tattiche matematiche.

Cosa sbagliano i giocatori principianti

I principianti devono sapere che non esistono strategie di vincita garantite. Sono inoltre comuni le seguenti idee sbagliate:

La dipendenza dei risultati degli spin l’uno dall’altro. Questa è una delle idee sbagliate più diffuse. Anche se per 20 volte di seguito cade il rosso, non aumenta la probabilità che cada il settore nero. La presenza di settori che cadono più spesso di altri. Questo schema esiste, ma è spiegato dai parametri fisici della ruota. L’RNG, invece, genera sempre risultati perfettamente correlati. L’influenza del giocatore sull’esito del gioco. In realtà, il giocatore gioca contro il produttore del gioco. La casa da gioco agisce semplicemente come un intermediario che ha inserito la roulette sulla sua piattaforma.

Il metodo Martingala

La più popolare di tutte le tattiche è il metodo Martingala. Il suo nome deriva dalla Francia. L’etimologia esatta non è chiara, ma non è il nome dello sviluppatore della strategia. La tattica consiste nell’aumentare la puntata del 100% dopo un giro perdente. Il giocatore cerca di ottenere una vincita minima pari alla puntata originale. Quando si utilizza il metodo Martingala, si deve puntare solo su risultati ugualmente probabili.

Se il giro è perdente, lo scommettitore punta sullo stesso risultato. Ad esempio, è stata fatta una puntata sul nero, ma è caduto il rosso. In questo caso, è necessario puntare nuovamente sul nero. La strategia può essere applicata non con il raddoppio, ma con un aumento del rapporto minore. Ad esempio, si può aumentare la puntata di 1,5 volte. Questo permette di ridurre il rischio di perdere il piatto.

Utilizzando lo schema standard, è possibile ottenere 10 giri perdenti di fila. Questo accadrà circa una volta ogni 784 sessioni. All’undicesimo giro, dovrete puntare 1024 gettoni per vincerne uno. Anche dopo 5 giri perdenti dovrete aumentare la puntata iniziale di 32 volte. Per questo motivo, la tattica non è particolarmente efficace tra i giocatori. Tuttavia, esistono altre strategie più efficaci del metodo Martingala.