Grande attesa a Muro Lucano per “Borgo In Vita”. Al via questa sera e fino al 6 agosto

C’è grande attesa a Muro Lucano per l’ottava edizione di “Borgo in Vita”, un percorso enogastronomico e culturale che vede la partecipazione di espositori di artigianato locale. La manifestazione che si svolgerà il 4-5-6 agosto, ogni anno raduna un gran numero di persone desiderose di degustare i piatti della tradizione lucana nell’affascinante cornice del Borgo Pianello. Saranno serate all’insegna dell’allegria, dell’entusiasmo: gli stornelli della musica popolare riecheggeranno nelle strade adornate dalle creazioni artigianali tra il profumo dei piatti della tradizione lucana.

Lo scenario del Borgo Pianello con i suoi vicoli e la sua vista mozzafiato farà da cornice ad un evento che vede l’impegno costante dell’associazione “Muro in Vita”. È Loris Scarano, Presidente di “Muro in Vita”, a sottolineare quanto questo evento rappresenti un attrattore turistico e un’occasione di condivisione importante per l’intera comunità di Muro Lucano. “Saranno tre giorni intensi -commenta Scarano- che vedono un forte impegno dei soci per la riuscita di questa iniziativa che è anche un’occasione per far conoscere le bellezze della nostra città che ha dato i natali a San Gerardo Maiella e che vanta luoghi suggestivi come il Sentiero delle Ripe oltre ad una ricca tradizione culinaria. Questa edizione sarà dedicata a Milena parte integrante della nostra associazione e della nostra Comunità che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti”.

Il 4 agosto si esibirà il Maestro Buccella, campione del mondo di fisarmonica, il 5 agosto sarà la volta della Banda Jazz e del Maestro Pasquale Sessa, il 6 agosto ci sarà un tributo a Pino Daniele con la band “Pino a Metà” oltre al Dj Set Paradise’s DJs e agli organetti itineranti che animeranno le tre serate. Nei giorni 4-5-6 agosto, a partire dalle ore 18:00, sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella e percorrere lo spettacolare Sentiero delle Ripe. L’apertura del percorso enogastronomico è prevista alle ore 20:00. Continuano intanto i preparativi per uno degli eventi più attesi dell’estate murese.