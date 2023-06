Truffa del falso incidente a Potenza. La Polizia arresta tre persone

Sono finiti in carcere le tre persone sospettate di essere i truffatori di alcuni cittadini di Potenza, contattatine e truffati con la scusa del falso incidente di un parente. A seguito di indagini lampo, i tre sono stati bloccati dalla Polizia Stradale di Sala Consilina nei pressi di Sicignano degli Alburni sull’A2. Si tratta di tre giovani provenienti da Secondigliano, nel napoletano. Hanno contattato tre persone di altrettante famiglie diverse a Potenza, fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine o accoccati. Comunicando il coinvolgimento di un familiari in un incidente stradale e la necessità di pagare una somma per uscire dal carcere. Su tre, due truffe messe a segno. Una delle vittime ha segnalato l’auto alla Polizia, che è riuscita a bloccarli. Dopo i controlli di rito nella sede della Polizia Stradale di Sala Consilina, il magistrato di turno ha disposto gli arresti e il trasferimento nel carcere di Potenza.

Claudio Buono