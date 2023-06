Bovino resta bloccato in montagna a Muro Lucano. Salvato dall’elicottero dei Vigili del Fuoco

Nel tardo pomeriggio di ieri 26 giugno i Vigili del Fuoco di Potenza della sede distaccata di Pescopagano e della sede Centrale sono intervenuti in località Turrano di Muro Lucano, per recuperare un grosso bovino rimasto bloccato in montagna.

A causa del luogo impervio, è stato necessario utilizzare un mezzo aereo per il recupero dell’animale.

Il bovino dopo essere stato sedato da un veterinario, è stato imbragato e sollevato con il verricello dell’elicottero VVF, per poi essere portato in una zona accessibile.