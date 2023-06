Scherma, Francesca Palumbo di Potenza è campione d’Italia per la prima volta nella sua carriera

È ancora una straordinaria Francesca Palumbo. La fiorettista di Potenza si laurea campione d’Italia nel fioretto individuale, durante i campionati Assoluti che si sono svolti a La Spezia. Al ‘Pala Mariotti’ oro per Palumbo dell’Aeronautica Militare nella quinta giornata degli Assoluti 2023. Una finale bellissima che è stata decida all’ultima stoccata, con la vittoria per 15-14 contro Martina Batini del Centro Sportivo Carabinieri, che si è messa al collo la medaglia d’argento. Per l’atleta di Potenza, testa di serie numero 1 dopo la fase a gironi, arriva il primo titolo di campionessa d’Italia in carriera.

Claudio Buono