Basilicata, Pic Aqua. Aperta la call per il corso di guida ambientale escursionistica

Dopo il successo dei primi due eventi a Muro Lucano, il PIC “Acqua – la ricchezza di un territorio” lancia la call pubblica per candidarsi al corso di formazione gratuito per diventare guida ambientale escursionistica. Possono accedere al percorso giovani e adulti, anche extracomunitari in regola con le norme in materia di immigrazione, che possiedono al momento dell’iscrizione i seguenti requisiti: maggiore età, diploma di maturità quinquennale, conoscenza della lingua italiana. Il corso è principalmente rivolto ai cittadini residenti nei comuni di Muro Lucano, Vietri di Potenza e Balvano, in quanto soggetti istituzionali e comuni di interesse del Pic. Il numero massimo di partecipanti è di 10 persone. Le iscrizioni chiuderanno il giorno 16 giugno 2023 alle ore 20:00. Al termine della presentazione delle domande, una apposita commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle domande pervenute sulla base dei documenti inoltrati e delle informazioni fornite. La commissione potrà altresì richiedere la tenuta di un colloquio in presenza e/o online al fine di meglio valutare le domande presentate. In quest’ultimo caso, seguirà opportuna comunicazione di convocazione. Alla fine delle attività di valutazione delle domande presentate, sarà stilata apposita graduatoria sulla base delle valutazioni insindacabili della commissione valutatrice.

Il PIC “Aqua – la ricchezza di un territorio” è un progetto integrato che comprende varie azioni mirate alla promozione della sentieristica, delle attività outdoor e alla valorizzazione della ricchezza legata all’acqua nell’area di riferimento. Attraverso il corso di formazione per guide ambientali escursionistiche, il progetto intende creare nuove opportunità di scoperta e fruizione del territorio, incentivando la consapevolezza e la tutela delle risorse naturali.

Maggiori informazioni al sito aquabasilicata.it.