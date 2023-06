C’est moi, la storia del brand di successo della giovane imprenditrice lucana Vittoria Grazia Pacella

Lucana, determinata e con le idee chiare. Vittoria Grazia Pacella, dal suo nome è nato un brand che mette insieme garbo ed eleganza, dal nome C’est moi di Vittoria Grazia Pacella. Oggi abbiamo deciso di raccontare la storia imprenditoriale di questa giovane lucana, per metà di Baragiano e per l’altra metà di Picerno, con con l’amore e il cuore radicato in terra lucana. Si è trasferita da anni in Toscana e vive in un paese che è un gioiellino, Montalcino. Di cosa si occupa? Disegna indumenti come costumi, bikini, pantaloni e vestiti. E dopo averli disegnati, li fa realizzare dalle sartorie da lei avviate e volute per poi proporli alla vasta clientela. “Ho iniziato questo progetto perchè non voglio che i miei sogni marciscano nel cassetto”: con questa determinazione si è aperta la lunga chiacchierata con Melandro News.

Laureata in economia e commercio, un lavoro nelle imprese di famiglia nel mondo edile ed immobiliare, “ma la passione della moda – dice con assoluta sicurezza – ha da sempre colorato la mia vita”. Tanto che la sua vita ha avuto una svolta proprio in questo settore. “Così un pò per gioco ho iniziato a pensare alla realizzazione di C’est Moi“. E ci è riuscita alla grande. Basta visitare il sito del suo brand, disponibile cliccando qui. Vittoria Grazia Pacella disegna ogni capo. Vi chiederete, ma come? “Di solito – dice – immagino me o qualche mia amica felice in situazioni diverse, e da quella immagine disegno lo schizzo del modello che poi porterò alle sarte per la creazione dei prototipi. La scelta dei materiali è stata una ricerca accurata e meticolosa, ho cercato per il mio brand la migliore lycra ed il migliore filato Made in Italy”. Non solo prodotti di qualità, ma anche un occhio di riguardo e la scelta per i materiali italiani e la valorizzazione del Made in Italy.

“C’est Moi sono io, così come sono”, sostiene.

Per quanto riguarda ciò che viene realizzato e venduto, per le donne ci sono due linee la linea haute-couture, interamente realizzata da una sartoria di Norcia, costumi tutti doppiati, capi che mirano a rimanere negli armadi per un sacco di anni, linee eleganti, ma sensuali. E poi la seconda linea crochet, interamente lucana – e qui il suo forte legame con la terra di origine – con la sarta che è della Basilicata. Quest’ultima è una linea realizzata con un particolare filato antibatterico ed elastico, completamente foderato. “Il crochet – dice orgogliosamente – è un omaggio alla mia terra, alle mie nonne, alle mie radici”.

Non solo le donne, ha pensato anche agli uomini realizzando una linea. “Ho pensato a questa linea perchè avevo un altro sogno nel cassetto, collaborare con una sartoria napoletana, ed è per questo che la linea uomo è realizzata da una sartoria napoletana, non un costume, ma un vestito di alta sartoria. Nel realizzare questa linea, ho pensato anche a me, perché mi piacciono gli uomini vestiti bene” (e mentre lo dice, ridacchia). “Per quanto riguarda il dettaglio dei prodotti, interamente consultabili sul sito e in maniera precisa – il costume maschile è realizzato con un tessuto water repellent, asciugatura rapida, dieci secondi. Realizzare una linea per lei è anche “pensare a tutti quei piccoli particolari che lo rendono diverso, come la retina interna in misto seta”.

Ma qual è desiderio più grande di Vittoria Grazia Pacella? “Che ogni donna così come è con indosso un mio capo si senta ancora più bella, che bevendo un drink al tramonto viva attimi di felicità rara”. E per il futuro? “Ho un sacco di progetti – ci dice -, sto disegnando, facendo ricerca per estendere chissà magari ad altre collezione che ci portiamo anche lontano dal mare. Sto sognando”.

Ritornando al suo brand, a C’est moi, viene definito come unicità, emozione e qualità da chi acquista anche on-line, sul sito con spedizione gratuita. “La passione per la moda – dice Vittoria Grazia Pacella – mi ha sempre spinto alla ricerca del nuovo, del dettaglio che cattura l’occhio, della texture che lascia il segno sotto le mani, del modello che ispira e attira le emozioni positive che la vita ci riserva. La libertà di essere te stesso come un brivido di una dolce carezza sulla tua pelle. Per questo ogni capo C’est moi è unico, perché lo creo partendo dalle emozioni, unendo quello che la vita mi trasmette e la qualità superiore della sartorialità”.

La storia di successo di Vittoria Grazia Pacella deve essere un monito per tutti. Quello di non mollare mai, “di buttarsi, di provarci, di non perdere tempo, ogni sogno ambizioso ha si bisogno di sacrificio, sudore, e tempo, ma non è per questo che noi viviamo?!”.

Al momento i capi di C’est moi di Vittoria Grazia Pacella sono acquistabili online sul sito. Ma – promette – “per questa estate sto organizzando eventi per conoscerci anche dal vivo”. E per restare aggiornati, basterà seguire la Pagina Instagram @cestmoi_vittoriagraziapacella

Claudio Buono

