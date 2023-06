Maltempo a Bella, straripa un torrente. Isolate diverse famiglie, tra loro anziani e una donna in attesa

Continuano i problemi anche in Basilicata causati dal maltempo che sembra non voler smettere a giugno inoltrato, nonostante si parla degli ultimi giorni di pioggia. In particolare a Bella, in località Poggio Lungo sono straripate le acque di un torrente in piena, creando non pochi fidati. Mentre continua a piovere. Diverse sono le famiglie isolate con anziani e bambini. C’è anche una donna incinta alla 36esima settimana. Sul posto insieme al Sindaco Leonardo Sabato, anche i Vigili del Fuoco, Carabinieri e Protezione Civile. Pronti a intervenire per raggiungere le persone isolate in caso di urgenze o necessità.

Claudio Buono